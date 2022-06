De Formule 1 maakt zich na de Grands Prix in Monaco en Bakoe alweer op voor de volgende race op een stratencircuit. Komende zondag staat voor het eerst in drie jaar de Grand Prix van Canada op het programma.

Max Verstappen staat er na de overwinning (en uitvalbeurt van Charles Leclerc) in Azerbeidzjan uitstekend voor in het Formule 1-kampioenschap. Zijn voorsprong op de Ferrari-coureur bedraagt inmiddels 34 punten. Kan de Nederlander in Montreal een nieuwe tik uitdelen.

De laatste keer dat de Formule 1 te gast was in de Canadese stad was in 2019, in 2020 en 2021 ging de race vanwege de coronapandemie niet door. Drie jaar geleden won Lewis Hamilton, voor Sebastian Vettel en Charles Leclerc. Verstappen kwam niet verder dan de vijfde plaats. Het beste resultaat van Verstappen op het Circuit Gilles Villeneuve dateert alweer van 2018, toen hij er derde werd.

Het programma voor de Grand Prix van Canada 2022

Vrijdag 17 juni

20:00u – 21:00u Eerste vrije training

23:00u – 00:00u Tweede vrije training

Zaterdag 18 juni

19:00u – 20:00u Derde vrije training

22:00u – 23:00u Kwalificatie

Zondag 19 juni

20:00u – Race