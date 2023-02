Alfa Romeo heeft de nieuwe bolide voor haar laatste seizoen als titelsponsor van Sauber onthuld. Het was de eerste presentatie van de daadwerkelijke bolide, nadat Haas F1, Red Bull en Williams slechts een nieuwe kleurstelling toonden.

Het is het laatste jaar van de samenwerking tussen Alfa Romeo en Sauber. Alfa Romeo neemt na zes jaar afscheid als titelsponsor en doet dat in stijl met de nieuwe livery van de C43. Opnieuw kiest het team voor flink wat rood, maar in plaats van wit kleurt de bolide nu ook deels zwart. De C43 gaat later deze week de baan op voor een shakedown in Barcelona.

Op de nieuwe bolide ontbreekt zoals bekend hoofdsponsor Orlen. De Poolse oliemaatschappij was jarenlang verbonden aan Sauber dankzij reservecoureur Robert Kubica, maar het bedrijf heeft de overstap gemaakt naar AlphaTauri. Dat betekende einde Formule 1-carrière voor de 38-jarige Pool.

Alfa Romeo begon ijzersterk aan het seizoen 2022, maar naarmate het seizoen vorderde viel het team steeds verder terug. Het werd daardoor een spannende strijd met Aston Martin, maar na 22 races stonden de twee teams op gelijke hoogte, met Alfa Romeo uiteindelijk als zesde. Dit jaar moet de ontwikkelingsgraad beter, waarschuwde Valtteri Bottas al.

Geen teambaas

Bij Alfa Romeo-Sauber is er het nodige veranderd in de winterstop. Valtteri Bottas en Guanyu Zhou zorgen voor stabiliteit, maar in het bestuur zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Het team heeft afscheid genomen van Frédéric Vasseur, die zijn droom waarmaakt als teambaas van Ferrari.

Een nieuwe teambaas heeft Sauber niet aangesteld, wel heeft het team een nieuwe CEO aangesteld: Andreas Seidl. De voormalig McLaren-teambaas zou oorspronkelijk in 2026 vertrekken bij het Britse team, maar door het vertrek van Vasseur had Sauber eerder interesse in de Duitser. Hij moet, mede door zijn goede banden binnen de Volkswagen Group, zorgen voor een goede transitiefase van Sauber naar fabrieksteam van Audi vanaf 2026.

Seidl neemt echter niet de taken van een teambaas op zich. Alfa Romeo heeft dit jaar geen teambaas, maar wel een teamvertegenwoordiger: Sauber-directeur Alessandro Alunni Bravi. Als teamvertegenwoordiger van Alfa Romeo-Sauber in de Formule 1 zal Alunni Bravi het team ‘in alle officiële functies tijdens raceweekends en buiten het circuit’ vertegenwoordigen.

