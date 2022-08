Te midden van alle geruchten rondom het aanstaande huwelijk van Audi en Sauber, heeft Alfa Romeo bekendgemaakt dat de samenwerking met Sauber na 2023 zal stoppen. Daarmee zal na 5 jaar een einde komen aan de titelsponsoring van het Italiaanse automerk.

Audi maakte vandaag bekend vanaf 2026 te zullen meedoen in de Formule 1 als motorfabrikant, een chassispartner is er nog niet al wordt het Duitse merk gelinkt aan Sauber. Audi zou zich voor 75 procent gaan inkopen in het Zwitserse team. Dat Alfa Romeo deze dag uitkiest om zijn vertrek aan te kondigen, is dan ook niet toevallig.

“In 2017 kondigden we aan de F1 te betreden met een lange termijnplan. in 2022 hebben we op basis van de prima resultaten besloten nog een jaar door te gaan met Sauber. We zullen nu moeten beslissen wat de juiste koers is voor ons merk”, laat Alfa-eigenaar Stellantis weten in een verklaring.

Sinds de terugkeer van de Italianen op de grid werden er 129 punten gescoord, een achtste plek bij de constructeurs was tot twee keer toe het beste resultaat. Momenteel staat het met Valtteri Bottas en Guanyou Zhou zesde in de tussenstand met 51 punten, dat zijn 16 meer dan Haas en 44 achter McLaren.