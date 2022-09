Alfa Romeo heeft het contract van Guanyu Zhou verlengd. De Chinese coureur zal ook in 2023 voor het Zwitserse team rijden.

Guanyu Zhou was de nummer drie van het Formule 2-kampioenschap in 2021, waarna hij na drie seizoenen in de opstapklassen dan de overstap naar de Formule 1 maakte. Daar kreeg hij bij Alfa Romeo een éénjarig contract en wist hij dat hij zichzelf moest bewijzen. Hij zorgde met zijn debuut in de Grand Prix van Bahrein voor een primeur als eerste Chinese coureur in de Formule 1.

Daar deed hij het bovendien niet onverdienstelijk met de tiende plaats, waarmee hij meteen een punt pakte bij zijn debuutrace. Het was een wat wisselvallig seizoen voor Zhou, al had dat voor een deel te maken met de betrouwbaarheid van de Alfa Romeo. De teamgenoot van Valtteri Bottas staat momenteel zeventiende met zes punten achter zijn naam. Bottas heeft met 46 punten de tiende plaats in handen.

De prestaties van Zhou zijn goed genoeg bevonden door Alfa Romeo, dat hem nu een contractverlenging van één jaar heeft gegeven. Hij blijft daardoor ook in 2023 de teamgenoot van Bottas. “Ik ben superblij om aan te kondigen dat ik bij Alfa Romeo blijf voor 2023”, zegt Zhou. “Het is tot nu toe een geweldig debuutseizoen geweest. Er valt nog veel te leren, veel te ontwikkelen, maar ik heb vertrouwen in ons werk. Ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk van ons verhaal”, aldus de Chinees.

Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur kijkt ernaar uit om de samenwerking met Zhou voort te zetten. “Vanaf de eerste dag bij het team, tijdens de test in Abu Dhabi vorig jaar, heeft hij indruk op me gemaakt met zijn werkaanpak en dat is altijd een zeer positieve eigenschap”, zegt Vasseur. “We wisten dat hij snel was, maar de manier waarop hij zich in zo’n korte tijd aan de Formule 1 heeft aangepast, was een van de beste verrassingen van ons seizoen.”

“Hij is een heel aardige kerel, iedereen in het team houdt van zijn persoonlijkheid en zijn houding”, vervolgt Vasseur. “Hij heeft de nederigheid gehad om vragen te stellen en te leren, zowel van de engineers als van Valtteri, en de intelligentie om alle informatie die hij kreeg toe te passen om race na race te verbeteren. Uit deze ervaring kan hij volgend seizoen putten en ik ben er zeker van dat hij een nieuwe stap voorwaarts zal zetten naarmate we ons team verder laten groeien.”