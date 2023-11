Moet Red Bull er alles aan doen om Fernando Alonso naast Max Verstappen te plaatsen? “Ik zou voorlopig niks aan de line-up veranderen”, is Allard Kalff van mening in de podcast Formule 1 Paddockpraat. “Want wie wil je er dan neerzetten? Je moet iemand hebben die een goede back-up is voor Max. Sergio Pérez liet in Brazilië zien dat hij dat best wel weer kan zijn. Hij is geen Max, maar staat ook niet achteraan. Dan heb je binnen Red Bull nog Ricciardo, maar daar schiet je ook niks mee op. Want Ricciardo of Pérez, dat is lood om oud ijzer wat mij betreft.”

“Zet dan Tsunoda ernaast. Want ik denk dat hij van alle Red Bull-coureurs na Max de snelste en de beste is. Ik zou hem de kans geven”, oppert Kalff. “Want wat haal je binnen met Alonso? Hij is iemand die enorm disruptief te werk gaat, want hij gaat nooit toestaan dat Verstappen sneller is. De man is overal met een glimlach binnengekomen, maar met bonje vertrokken. Ik weet niet of je hem überhaupt in je team wil hebben als Red Bull zijnde.”

“Daarnaast: iedereen gaat er maar vanuit dat Alonso Max kan bedreigen omdat hij zo snel is. Maar dat is natuurlijk gewoon een utopie. De vraag is namelijk of hij wel dichter bij Max rijdt dan Pérez op dit moment doet. De Spanjaard deed het in Brazilië fantastisch, maar over een seizoen gezien moet je dat nog maar afwachten. Alonso is volgend jaar natuurlijk 43 en qua snelheid wordt hij er niet sneller op.”

Beluister de gehele aflevering van Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube.



