Aston Martin-teambaas Mike Krack denkt dat de stand in het kampioenschap niet alles zegt over de prestaties van Lance Stroll. Volgens de Luxemburger weten alleen de mensen in het team hoe goed de coureur het eigenlijk echt doet. In zijn analyse van de eerste helft van het seizoen heeft Krack dan ook niets dan lovende woorden over voor Stroll.

Aston Martin had een bijzonder goede start van het seizoen. In de eerste vijf races stond Fernando Alonso vier keer op het podium. Voor teamgenoot Stroll begon het echter wat minder soepel. De Canadees had voor de seizoensstart een fietsongeval waarbij hij zijn beide polsen brak. Ook in de races daarna kon Stroll de prestaties van zijn teamgenoot niet echt evenaren. De beste finish van de Canadees dit seizoen was een vierde plek.

In de loop van het seizoen begonnen de resultaten van Aston Martin een beetje terug te lopen. Desondanks kijkt de teambaas positief terug op de eerste seizoenshelft. “Het gaat mij niet zozeer om de podiums”, stelt Krack op de website van Aston Martin. “Voor mij zijn de hoogtepunten de comeback van Lance na zijn verwonding en de bijzondere aanpak van Fernando in Monaco. Lance heeft laten zien wat een vechter hij is. Hij sprong zo weer terug in de auto met gebroken polsen en een gebroken teen. Die motivatie wist het enthousiasme in het team enorm op te krikken.”

‘Stroll heeft veel pech gehad’

In de tussenstand staat Stroll momenteel op de negende plek. Met twaalf punten voorsprong op Esteban Ocon lijkt zijn plek niet erg in gevaar. Maar het verschil in het team mag duidelijk zijn: Alonso staat 102 punten voor op Stroll. “Lance heeft niet erg veel geluk gehad”, is de lezing van Krack. “Nog los van zijn gebroken botten heeft hij behoorlijk wat pech gehad waar hij niets aan kon doen. Het kampioenschap vertelt een eigen verhaal, maar wij in het team weten wel hoe het echt zit.”

In de loop van het seizoen is Aston Martin qua prestaties op de baan duidelijk ingehaald door de concurrentie. McLaren lijkt de positie van Aston Martin overgenomen als tweede snelste team. Toch stelt Krack dat het team het daar niet bij laat zitten. De Britse renstal zal in de tweede helft van het seizoen blijven inzetten op upgrades aan de auto om die plek weer terug te veroveren.

