Op zoek naar een nieuwe auto? Wellicht is deze bolide iets voor jou! Het betreft een ouder modelletje, maar dat mag de pret niet drukken. We hebben het namelijk over de allereerste Formule 1-auto van Michael Schumacher, de Jordan 191. Alvorens de Duitser zeven wereldtitels verzamelde, debuteerde hij in 1991 op Spa in dit iconische scheurijzer. Het specifieke chassis gaat binnenkort onder de hamer.

Spa-Francorchamps, 1991. Teambaas Eddie Jordan heeft de 22-jarige Michael Schumacher gebeld om in te vallen voor vaste coureur Bertrand Gachot. De Frans-Belgische rijder zit een gevangenisstraf uit voor het mishandelen van een taxichauffeur in Londen. Never a dull moment in de Formule 1. Schumacher, die op dat moment slechts één testdag heeft gereden in een F1-bolide, stapt in de Jordan 191 voor zijn eerste vrije training in de koningsklasse.

Chassis nummer zes

Die specifieke auto, chassis nummer zes, gaat nu onder de hamer. De bolide is momenteel nog in handen van het Britse DK Engineering, maar kan dus binnenkort van jou zijn! Een buitenkansje voor fans van Jordan en de legendarische Michael Schumacher. Echter, de toekomstige eigenaar zal wel diepe zakken moeten hebben. De auto heeft een geschatte waarde van tussen de 1,4 en 2 miljoen euro. Daar krijg je wel een iconische bolide voor terug – de groen-blauwe Jordan 191 is wel eens bestempeld als de mooiste Formule 1-auto aller tijden.

Na de vrije training stond Michael Schumacher chassis nummer zes af aan zijn teamgenoot Andrea de Cesaris. De rest van het weekend nam de Duitse coureur plaats in chassis nummer vijf. Tijdens de kwalificatie reed hij naar de zevende startplek, een indrukwekkende prestatie. De eerste race van Michael Schumacher was echter van korte duur – na één rondje over Spa-Francorchamps gaf de versnellingsbak van zijn Jordan de geest. Direct na zijn eerste Grand Prix werd de latere wereldkampioen weggekaapt door het team van Benetton, en de rest is geschiedenis.

Bekijk de beelden van het eerste Formule 1-weekend van Michael Schumacher hieronder:

