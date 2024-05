Frank van den Wall Bake geldt al sinds jaar en dag als een autoriteit op het gebied van sportmarketing. In het boek ‘Alles voor de sport, de bv Sport van Frank van den Wall Bake’ schetst hij de enorme commerciële ontwikkeling die de sport de afgelopen decennia heeft doorgemaakt. Met speciale aandacht voor Max Verstappen en Picnic. Het boek werd eerder vandaag gepresenteerd.

Eén van de thema’s die Van den Wall Bake in zijn boek aanstipt, is ambushmarketing, een guerilla-strategie van bedrijven die zichzelf associeren met een sport, evenement of sporter zonder hiervoor sponsorgelden te betalen of rechten te bezitten. Een bekend voorbeeld hiervan in de autosport is de zaak rond Picnic en Max Verstappen. Het bedrijf had in 2016 een Max Verstappen look-a-like ingezet voor een landelijke tv-reclame, waarin de snelheid van de boodschappenservice werd aangeprezen.

Rapport over waarde van naam Max Verstappen

De look-a-like van Verstappen (foto boven) bezorgde in dat filmpje, rijdend in een Picnic-bestelwagentje, boodschappen in een raceoutfit van Red Bull. Het filmpje verscheen een dag nadat supermarktketen Jumbo, sponsor van Verstappen destijds, een tv-reclame had gelanceerd waarin de echte Max Verstappen boodschappen bezorgde in een Formule 1-auto. Het Facebookfilmpje van Picnic haakte daar op in met een vette knipoog: ‘Als je op tijd bent hoef je niet te racen’.

Van den Wall Bake (inzet foto boven) vertelt in zijn boek dat Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, destijds zijn hulp inriep. “Ik heb een rapport gemaakt over de waarde die de naam Max Verstappen vertegenwoordigde en daarmee is Vermeulen naar de rechter gestapt. Picnic moest uiteindelijk 350.000 euro boete betalen, die Verstappen vervolgens aan een goed doel heeft gedoneerd.”

‘Over rand van het toelaatbare’

Van den Wall Bake stelt dat de Picnic-reclame ‘duidelijk over de rand van het toelaatbare ging’. “Maar er is een groot grijs gebied. Uiteindelijk moet je afgaan op gezond verstand. Ik houd van een uitdagende benadering, maar ik probeer ook altijd degelijk te zijn. Je kunt je echter nooit volledig indekken, want wie vernieuwend is, begeeft zich onherroepelijk op onontgonnen terrein.”

In het boek schetst Van den Wall Bake de verregaande vercommercialisering van de vaderlandse topsport en de rol van sportmarketing hierin. De sportwereld is in die periode van liefdewerk oud papier verworden tot een miljoenenbusiness. Aan de hand van tal van concrete voorbeelden uit de praktijk en persoonlijke ervaringen gunt Van den Wall Bake de lezer een boeiend kijkje achter de schermen van de bv Sport.

Het boek ‘Alles voor de Sport’ is binnenkort in de winkel verkrijgbaar (isbn: 978-94-90951-73-3, prijs: 24,95). Auteur: Leo Aquina.

