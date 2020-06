Picnic hoeft Max Verstappen toch niet te betalen voor filmpje met dubbelganger

Online supermarkt Picnic hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan Max Verstappen voor het verspreiden van een reclamefilmpje waarvoor een lookalike van de coureur werd gebruikt. Eerder was Picnic veroordeeld tot een boete van 150.000 euro.

Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. Het team van Verstappen had eerder gelijk gekregen, een lagere rechter had in 2018 geoordeeld dat het filmpje in strijd was met het portretrecht van Verstappen. Daarin is te zien hoe een lookalike van Verstappen in plaats van in een Jumbo-auto in een Picnic-bezorgbusje stapt.

Het Facebookfilmpje was vooral grappig bedoeld om ‘het personeel te motiveren’, was de verdediging van Picnic. De video is ook vrij snel offline gehaald toen doorsijpelde dat het kamp Verstappen het niet kon waarderen. Het hoger gerechtshof oordeelt nu dat een grapje moet kunnen. Verstappens eer en goede naam is niet aangetast, vindt de rechter.