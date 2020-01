Video: Red Bull maakt opnames reclame op Nederlandse wegen

Red Bull is de afgelopen dagen druk in de weer geweest met opnames voor een reclame voor de Grote Prijs van Nederland. Twee Red Bull-promowagens raasden daarbij over Nederlandse wegen. Vandaag waren de bolides te zien in Den Haag en Scheveningen.

Red Bull staat bekend om zijn indrukwekkende video’s en lijkt voor de Dutch Grand Prix hetzelfde in gedachte te hebben. De afgelopen dagen werden de Red Bull-bolides op verschillende plaatsen in Nederland gespot en gefilmd. We lijsten verschillende amateuropnames op.

Opvallend, terwijl Max Verstappen zich zaterdag in Kitzbühel in Oostenrijk bevond om een skiwedstrijd bij te wonen, reed een andere coureur met zijn helm tijdens de opnames.

Beelden uit Pernis en Maasland: