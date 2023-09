Fernando Alonso is bepaald niet te spreken over de manier waarop hij tijdens de Grand Prix van Japan in beeld gebracht werd. Vooral de manier waarop zijn radioberichten werden gebruikt, zit de Spanjaard niet lekker.

Het was geen geweldige race voor Alonso. De tweevoudig wereldkampioen moest het doen met een achtste plaats, ruim twintig seconden achter zijn concurrenten. Het meest spannende moment van zijn race kwam toen hij in duel was met zijn voormalige teamgenoot Esteban Ocon. De Alpine had langzamer moeten zijn dan de Aston Martin, maar daar was weinig van te merken. Het leidde tot wat gefrustreerde radioberichten van Alonso, die vlak daarvoor een vroege pitstop had gemaakt. “Jullie hebben me voor de leeuwen gegooid door me zo vroeg naar binnen te halen!” klonk het richting het team. “Ongelofelijk. Hij rijdt gewoon weg op de rechte stukken. Bedenk iets!”

Uiteindelijk wist Alonso toch voorbij Ocon te komen, deels door een nieuwe pitstop. Dat alleen zijn boze radioberichten te horen waren, zit Alonso toch niet lekker. “Het is altijd hetzelfde met de FOM radio”, klaagt hij na de race tegen de verzamelde media. “Ze halen die berichten volledig uit de context. Ik weet niet precies wat andere coureurs zouden zeggen als ze achter een auto zitten die langzamer is, maar op de rechte stukken gewoon wegrijdt, zelfs al heb je de DRS open. Misschien dat de rest zegt ‘Ik vind het best, ik vind het prima om hier achter te blijven’. Maar ik ben zelf liever gemotiveerd om diegene in te halen op de baan.”

Alonso al eerder kritisch op regie

Volgens Alonso past het niet bij zijn stijl en die van het team om te wachten op een safety car of door het met de pitstops te winnen. “Zelfs met de DRS was ik langzamer. Ik vroeg om een andere strategie, we maakten een pitstop, en toen versloegen we hem. Dat is de manier waarop wij het doen. We verslaan iedereen op de baan, zelfs als de radio dan het hoogtepunt voor de regie is.”

Het is niet de eerste keer dat Alonso kritisch is op de regie. Eerder dit jaar prees hij teamgenoot Lance Stroll voor een actie op de baan. Men vroeg hem toen of hij nou een betere band heeft met Stroll dan met zijn andere teamgenoten, waarop Alonso antwoordde: “Eigenlijk ben ik altijd zo met mijn teamgenoten. Alleen om een of andere reden zenden ze mijn positieve radioberichten nooit uit. Maar nu vindt de regie mij blijkbaar aardig, want dit keer zonden ze het wel uit.”