Fernando Alonso denkt er nog niet aan om te stoppen. In een interview met Auto, Motor und Sport blikt hij terug op zijn eerste seizoen bij Aston Martin en vertelt hij wat over zijn plannen voor de toekomst.

Er was een tijd dat Fernando Alonso alle records voor jongste coureur brak. Toen hij in 2003 in Maleisië op het podium eindigde, was hij met zijn 21 jaar de jongste persoon ooit die dat voor elkaar kreeg. Later dat seizoen behaalde de inmiddels 22-jarige Spanjaard zijn eerste overwinning, waarmee hij ook de jongste winnaar ooit werd. Daarmee brak hij een record dat al een halve eeuw intact was. Alonso was zelfs een tijdje de jongste wereldkampioen, al pakten Lewis Hamilton en Sebastian Vettel die titel al snel af.

Tegenwoordig is Alonso juist de veteraan van het veld. Met 42 jaar is hij de oudste coureur op de grid, al laat hij zich daar niet door tegenhouden. Afgelopen seizoen behaalde Alonso in totaal acht podiums, meer dan alle anderen, op de twee Red Bull-coureurs na. Het leverde hem uiteindelijk de vierde plek in het kampioenschap op. Het was zijn beste resultaat sinds 2013.

Zelf had Alonso dat niet helemaal verwacht toen hij overstapte naar Aston Martin. Het team stond toen slechts zevende bij de constructeurs. “Als ik eerlijk ben had ik verwacht dat ik in 80 procent van de races in de punten zou staan, 50 tot 60 procent van de keren in Q3 en, als ik geluk had, misschien wel een keer op het podium. Met twee Red Bulls, twee Mercedessen en twee Ferrari’s leek het een onmogelijke missie om in de top drie te eindigen.”

Het vermogen en de wilskracht zijn er dus zeker nog bij Alonso. De vraag is echter hoe lang hij dat nog vol kan houden. Zelf erkent hij ook dat de steeds vollere kalender zijn tol begint te eisen. “Volgend jaar zal ik zien hoe 24 races aanvoelen. Als ik het gevoel krijg dat ik niet meer de prestaties lever die ik van mezelf verwacht, dan zal ik de eerste zijn om mijn hand op te steken. Dat moment is echter nog niet gekomen.”

