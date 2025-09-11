Fernando Alonso doet een boekje open over de mentale spelletjes, de zogenoemde mind games, die worden gespeeld in de Formule 1. Volgens de Spanjaard is het de normaalste zaak van de wereld in de koningsklasse dat coureurs al in de vrije trainingen collega’s in de weg rijden en tijdens de Driver Briefing bij elkaar verhaal halen.

Fernando Alonso is met zijn meer dan twee decennia in de Formule 1 momenteel de meest ervaren coureur op de grid. De Spanjaard heeft in zijn tijd in de koningsklasse de baan met menig coureur gedeeld, waaronder wereldkampioenen Michael Schumacher, Sebastian Vettel en Max Verstappen. De 44-jarige coureur heeft in diezelfde tijd ook geleerd om de nodig ‘mentale spelletjes’ te spelen met zijn collega’s op de grid.

“We proberen altijd om op onszelf en op ons eigen team te focussen, maar er worden altijd mentale spelletjes gespeeld”, vertelt Alonso openhartig in een interview met Maadenksa. “Zelfs tijdens vrije trainingen gebeurt het wel eens. Coureurs rijden dan elkaar in de weg, of ze halen elkaar in de pitstraat in en remmen vervolgens. Zo hinderen ze alle auto’s die erachteraan komen.”

Driver Briefing

De zogenoemde mind games beperken zich echter niet alleen tot de actie op de baan. Ook tijdens de Driver Briefing – de vergadering tussen de raceleiding, de stewards en de coureurs voorafgaand aan een kwalificatie – spelen sommige coureurs spelletjes. “Het kan wel eens dat jouw grootste rivaal van een voorgaande race bijvoorbeeld jouw inhaalactie die op het randje was, wil bespreken. Ze willen dan opheldering, terwijl ze weten dat de actie gewoon mocht. Ze willen gewoon even met de vinger naar jou wijzen.”

