Max Verstappen onthult wie van zijn collega’s op de huidige Formule 1-grid volgens hem het beste zijn tijdens de kwalificaties en de races. De Nederlander wordt door meerdere Formule 1-coureurs al gezien als ‘één van de besten aller tijden’, maar kijkt zelf het liefst naar Fernando Alonso tijdens een Grand Prix. ‘Hij is zo’n vechter’, legt Verstappen zijn keuze voor de Spanjaard uit.

Max Verstappen is met zijn inmiddels vier wereldtitels en 66 overwinningen niet meer uit de Formule 1 weg te denken. De Nederlander staat ook op veel favorietenlijstjes – rookie Gabriel Bortoleto noemde Verstappen zelfs ‘een van de beste coureurs ooit’ – maar welke coureurs zijn volgens Verstappen zelf de meest indrukwekkende rijders van de huidige grid?

Tegenover Mundo Deportivo vertelt de wereldkampioen wie volgens hem de beste coureur tijdens de kwalificaties is. “Oef, dat is moeilijk”, steekt Verstappen van wal. “Ik heb Charles Leclerc altijd beschouwd als een zeer goede coureur in de kwalificatie.” En tijdens races? “Ik heb het altijd leuk gevonden, ook in het verleden, om Fernando (Alonso, red.) in de race te zien. Hij is een echte vechter.” Ook op het gebied van ervaring, mentaliteit en verdedigen tijdens Grands Prix kiest Verstappen voor de ervaren Spanjaard. “Hij is briljant in verdedigen”, aldus Verstappen, die wel de voorkeur geeft aan Leclerc op het gebied van inhalen.

Beste coureur aller tijden?

Ten slotte wordt Verstappen natuurlijk ook nog even gevraagd wie volgens hem de beste coureur in de geschiedenis van de Formule 1 is. “Voor mij is dat onmogelijk om te zeggen”, is de Nederlander eerlijk. “Er zijn zoveel geweldige coureurs, uit verschillende tijdperken. Ik denk dat het belangrijker is om gewoon alle goede coureurs die er ooit zijn geweest te waarderen.”

