Fernando Alonso wist in Monaco zijn vijfde podium van het seizoen te veroveren. De Spanjaard stond voor het eerst dit seizoen op de tweede tree van het podium na eerder steeds als derde te eindigen. Ondanks dat hij een veilige afstand naar achteren had, moet Alonso toegeven dat het niet bepaald van een leien dakje ging.

“Het was erg moeilijk”, erkent de Aston Martin-coureur na de race. “We kozen ervoor om te beginnen op de harde band, daarmee gaven we wat kansen op in de eerste bocht. Onze strategie was op de lange termijn gericht, maar Max reed simpelweg geweldig op de medium band en wist zijn eerste stint erg lang te rekken, dus wij maakten geen schijn van kans. De regen aan het einde maakte het allemaal nog wat lastiger, dus het was zeker niet makkelijk om daar rond te rijden.”

Complimenten voor de rest van het veld

Ondanks de regen en het krappe circuit van Monaco vonden er geen grote crashes plaats. Alonso’s teamgenoot Lance Stroll liep tijdens de regenachtige periode wat schade aan de banden op en moest zijn auto verlaten. De enige andere uitvaller – Kevin Magnussen – wist zijn auto veilig naar de pitbox te rijden om hem daar te parkeren. Dat is een prestatie waar het hele veld trots op mag zijn volgens Alonso.

“Je kon niet voluit gaan in de hele ronde. De remmen waren erg fragiel in een paar bochten. Het verbaasde me echt dat er geen safety car of serieuze incidenten waren. Iedereen heeft geweldig zijn best gedaan om de auto’s in leven te houden.”