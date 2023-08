In de rubriek ‘Peters mooiste plaatje’ selecteren we in de zomerperiode de beste foto’s van huisfotograaf Peter van Egmond. Al meer dan 25 jaar reist hij het F1-circus achterna en in al die jaren heeft hij een schat aan archiefmateriaal opgebouwd. Vandaag: Alonso en het strafbankje, een gouwe ouwe plaat, geschoten in de tijd dat Fernando Alonso nog bij Ferrari reed.

Alonso en het strafbankje

“Niet alleen teams schermden hun nieuwe auto’s vroeger angstvallig af, sommige coureurs waren daar ook scherper op dan anderen. De scherpste? Fernando Alonso. Dat zag ik wel toen hij door een rode vlag aan het eind van de pits moest stoppen, waar ik stond. Normaal rennen de monteurs er dan snel heen om een haag om de auto te vormen, maar Ferrari moest helemaal van de andere kant van de pits komen. Zo stond Fernando daar in zijn uppie… Hij sprong uit de auto en keek als een kip zonder kop bij de achterkant wat hij moest bedekken.”

“Ik had echter een 500mm lens in de hand en kreeg niet de hele auto erop, dus moest wat naar achter lopen. Toen ik me weer omdraaide, zag ik dat Alonso ondertussen naar me toe was gelopen, maar in reactie op mij terug naar de auto spurtte en op het achterwiel ging zitten. De uitlaten en plek waar de vloer en het achterwiel zitten, waren toen heel belangrijk voor de aerodynamica.”

“Ik vond hem er bijzitten als een jochie op een strafbankje, dat nog snel probeert een goede daad te doen door zoveel mogelijk van de auto te bedekken met zijn lichaam.”

