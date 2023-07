Fernando Alonso gaat met een tevreden gevoel de zomerstop in. Na afloop van de Grand Prix van België vertelt de Aston Martin-coureur aan de verzamelde media dat hij zich weer beter in vorm voelde dan in de races daarvoor. Alonso eindigde de race als vijfde.

Het was het verhaal van de dag toen Alonso tijdens de eerste race van het jaar zijn Aston Martin naar een podiumplek reed. De tweevoudig wereldkampioen had al jaren niet meer in een competitieve auto gereden, maar daar leek dit seizoen verandering in te zijn gekomen. In de daaropvolgende races stond Alonso nog vijf keer op het podium. Daarna verdween Aston Martin echter een beetje uit beeld. Alonso werd vijfde, zevende en negende, terwijl teamgenoot Lance Stroll moeite moest doen om in de punten te eindigen.

De Grand Prix van België was wat dat betreft enigszins een opsteker voor Alonso. De Spanjaard werd opnieuw vijfde en wist George Russell en Lando Norris achter zich te houden, twee coureurs die hem de afgelopen races juist makkelijk voorbij gingen. “De auto was snel en het team deed het geweldig met de strategie en de stops”, analyseert Alonso na de race. “Het voelde meer als normaal. Na Hongarije en Silverstone hadden we wel wat twijfels. Het team heeft toen heel wat aanpassingen aan de afstelling van de auto gedaan, en ik was bang dat de auto nu niet meer goed zou voelen. Maar hij was juist weer zoals hij eerder was, weer wat competitiever. Dus ik ben blij. Dit geeft een mooie opsteker voor de zomer.”

Dankzij zijn sterke vorm aan het begin van het seizoen staat Alonso nog steeds op de derde plek. Lewis Hamilton is de Spanjaard echter op één punt genaderd en bij de constructeurs is het team inmiddels ruimschoots ingehaald door Mercedes. De achterstand van Alonso op Sergio Pérez is intussen opgelopen tot veertig punten.

