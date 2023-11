Fernando Alonso kan alleen maar lachen om zijn momentje met Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. De Brit beschuldigde zijn Spaanse rivaal ervan opzettelijk te vertragen. Alonso lacht die beschuldiging vrolijk weg.

Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Twee veteranen van de Formule 1. Oud-teamgenoten, voormalige wereldkampioenen, en ontzettend gedreven coureurs. De twee hebben al jarenlang een (grotendeels vriendschappelijke) rivaliteit. Dat borrelde weer een beetje op tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Alonso vertraagde redelijk vroeg voor bocht vijf. Opzettelijk, zo oordeelde Hamilton, met als doel om de Mercedes-coureur in de weg te zitten.

De stewards waren het daar niet mee eens en lieten het incident voor wat het was. Gevraagd naar een reactie hoeft Alonso niet lang na te denken. “Lewis is natuurlijk erg slim. Hij begrijpt de sport en heeft veel ervaring, maar ik heb net wat meer. We deden dit ook al in Canada in 2012, dus elf jaar na die episode proberen we het weer. Maar ik won, dus ik zou zeggen dat het allemaal oké is”, grijnst Alonso.

Mede doordat hij Hamilton achter zich kon houden en doordat hij in de laatste fase nog Yuki Tsunoda voorbij ging, sluit Alonso dit jaar af als vierde in het kampioenschap. Het is zijn beste resultaat sinds 2013. “Toen ik op de schermen zag dat Leclerc tweede stond, dacht ik dat hij me ingehaald had [in het kampioenschap]”, vertelt Alonso. “Maar blijkbaar hebben we evenveel punten en heb ik meer derde plekken gehaald. Het is volledig onverwachts, en ook best wel onwerkelijk, dat ik vierde ben. Zoals ik al wel eerder zei, zijn dit jaar en 2012 de beste seizoenen van mijn carrière. En het is een uitslag die ik aan het begin van het jaar en met de ontwikkeling van deze auto nooit had verwacht.”

