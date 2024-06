De overgang van Nico Hülkenberg na dit seizoen van Haas naar Sauber/Stake F1, dat vanaf 2026 verder gaat als het fabrieksteam van Audi, heeft hij voor een deel te danken aan Fernando Alonso. “Hij heeft geweldige reclame voor Nico gemaakt”, vertelt Raoul Spanger, de vertrouwenspersoon van de Duitser.

Marketeer Spanger werkt al sinds 2018 met Hülkenberg samen en is verantwoordelijk voor marketing, partnerships en strategie. De ervaring en staat van dienst van Hülkenberg zijn een belangrijke afweging geweest voor Audi om voor hem te kiezen als steunpilaar in het ambitieuze F1-project. Ook het Duitse paspoort van Hülkenberg helpt mee.

Spanger gelooft dat de gevorderde leeftijd voor een topsporter – Hülkenberg is 36 jaar – op geen enkel moment een rol heeft gespeeld in de besluitvorming, zo vertelt hij in een uitgebreide reportage met en over Hülkenberg in editie 8/9 van FORMULE 1 Magazine.

‘Goed in verwachtingsmanagement’

Spanger: “Nico’s ervaring helpt, maar ik denk vooral dat zijn prestaties op de baan sinds zijn comeback heel consistent zijn geweest. In de Formule 1 is het heel moeilijk 22 of 24 raceweekends achter mekaar goed te presteren. En hij kan dat als geen ander. Daarnaast is Nico iemand die heel goed is in verwachtingsmanagement. Zoiets is ook belangrijk. Voor een coureur zelf, maar ook voor het team waarvoor hij rijdt. Zeker als het een jong team is.”

Hij vervolgt: “En Nico is in de vorm van zijn leven, zowel fysiek als mentaal superfit. Natuurlijk, hij is al 36 jaar, maar dat zegt niets. Fernando Alonso is 42 en heeft dat meer dan afdoende bewezen. Hij heeft in die zin geweldige reclame voor ons gemaakt en de beslissers van Audi laten zien dat in zee gaan met een coureur van ver in de dertig minder risico’s met zich meebrengt.”

