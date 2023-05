Fernando Alonso start de Grand Prix van Monaco zondag vanaf P2, naast polesitter Max Verstappen. De Spanjaard kwam in de kwalificatie slechts 0.084 seconden tekort, maar kon leven met de uitslag: “Het is natuurlijk jammer, maar ik denk dat de eerste startrij voor ons een uitstekend resultaat is.”

Even leek het erop dat Fernando Alonso voor het eerst sinds 2012 een pole mocht bijschrijven op zijn palmares. De Spaanse veteraan had in de slotseconden van de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco de snelste tijd op de borden gezet, maar moest uiteindelijk met een minimaal verschil Max Verstappen voor laten.

Al het hele weekend zagen de Aston Martins er snel uit, maar op het bepalende moment gaf Lance Stroll niet thuis. De Canadees start zondag op de veertiende plaats, twaalf plekken achter teamgenoot Alonso die een meesterlijke kwalificatie neerzette, maar na afloop ook precies kon aanwijzen waar hij het ten opzichte van Verstappen had laten liggen. “De laatste sector lijkt ons zwakste punt van het circuit te zijn”, aldus een goedgeluimde Alonso die voor de camera van F1TV meteen maar vooruitblikte op zondag. “Laten we morgen kijken wat we qua strategie kunnen doen. MIsschien komt er wel slecht weer of zo. We gaan proberen te winnen.”

Max is een beetje wisselvallig

Alonso had het vrijdag in de vrije training even aan de stok met Sergio Pérez. Hij beloofde toen dat hij tijdens op zondag niet aan de kant zou gaan en de racelijn zou blijven houden. De mogelijkheid heeft hij in ieder geval, zo zei hijzelf. “Het is een erg kort stuk naar bocht één. Maar goed, normaal gesproken hebben we een goede start. Max is een beetje wisselvallig, dus misschien heeft hij een slechte dag.”