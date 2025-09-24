Fernando Alonso onthult waar zijn besluit over een eventueel pensioen na het 2026-seizoen van afhangt. De Spanjaard zei eerder al dat de reglementswijzigingen van volgend seizoen de laatste zijn die hij als coureur meemaakt, maar vertelt nu hoe de exacte datum van zijn pensioen zal afhangen van de competitiviteit van Aston Martin volgend jaar. Als Alonso in 2026 weer met de topteams kan meestrijden om zeges, dan is dat volgens de coureur zelf ‘een goede manier om mijn carrière af te sluiten’.

Fernando Alonso is met zijn 44 jaar de oudste coureur van de huidige grid, en denkt daarom steeds vaker aan zijn pensioen. In een interview met Diaro AS sprak de Spanjaard eerder al openhartig over een naderend eind van zijn Formule 1-carrière. Volgens de tweevoudig wereldkampioen zijn de aankomende reglementswijzigingen in 2026 de laatste die hij zal meemaken als coureur. “Dat betekent de laatste kans om een race te winnen, op het podium te komen en te vechten voor een kampioenschap”, aldus een eerlijke Alonso.

‘Wil Aston Martin helpen wereldkampioen te worden’

Toch weet de Spaanse coureur nog niet helemaal precies wanneer hij zijn laatste meters in de koningsklasse zal rijden. “Ik laat het definitieve besluit voor volgend jaar”, vertelt Alonso openhartig in een interview met Aston Martin. De wereldkampioen heeft in principe nog een contract tot en met eind 2026 bij het Britse team. Toch is er nog geen zekerheid dat Alonso ook dan echt vertrekt bij Aston Martin. “Het ligt eraan hoe het met het team gaat op dat moment, en wat ze nog van mij nodig hebben.”

“Ik sta ervoor open om het team zo veel mogelijk te helpen”, vervolgt Alonso. “Het gaat nu niet om mij. Ik hoef niet te blijven racen. Ik ben hier alleen om Aston Martin te helpen wereldkampioen te worden, of dat nu met mij achter het stuur is of zonder mij achter het stuur.” Mocht Aston Martin echter het 2026-seizoen beginnen met een minder competitieve auto, dan wordt het voor Alonso ‘erg moeilijk om de Formule 1 op te geven, zonder het nog een keertje te proberen’. Als de Spanjaard echter volgend jaar weer mee kan strijden om de zeges is dat volgens Alonso zelf ‘een hele goede manier om mijn carrière af te sluiten’.

