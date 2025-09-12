Sinds Adrian Newey dit seizoen het technische departement van Aston Martin leidt, groeit het respect van Alonso met de dag. De ervaren Spanjaard is diep onder de indruk van de manier waarop Newey te werk gaat. Volgens Alonso is wat Newey doet iets heel bijzonders.

“Hij is zonder twijfel de beste ontwerper ooit in de sport. Niemand zal de cijfers bereiken die hij heeft behaald”, verteld Alonso in een interview op het YouTube-kanaal van Aston Martin. Newey’s constructeurstitels, kampioenschapsauto’s en bijzondere ontwerpen spreken voor zich. “De manier waarop hij werkt verklaart de resultaten die hij heeft behaald.”

Volgens Alonso onderscheidt Newey zich vooral door zijn unieke visie. “Hij heeft een ongelooflijk vermogen om de auto als één samenhangend geheel te zien, niet als losse onderdelen die prestaties leveren. Hij kan het totaalplaatje van de auto van tevoren aanvoelen. Newey is meer een kunstenaar dan een ingenieur.” Zijn kalme, zelfverzekerde houding speelt daarbij ook een grote rol. “Newey lijkt op elk moment overal controle over te hebben, met een zelfvertrouwen dat ik nog nooit eerder heb gezien. Hij maakt zich geen zorgen over andere teams, andere filosofieën of ontwerpen. Hij gelooft dat wat hij doet het beste zal zijn.”

