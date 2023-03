Fernando Alonso zal nog even moeten wachten op zijn honderdste Formule 1-podium. De Spaanse veteraan kwam in Saoedi-Arabië als derde over de finish en mocht ook met Sergio Pérez en Max Verstappen naar het podium, maar hij moest niet veel later zijn trofee inleveren bij George Russell.

Alonso was de race als tweede gestart, maar wist al in de eerste ronde de van pole vertrokken Pérez in te halen. Niet veel later volgde slecht nieuws voor de Spanjaard. Zijn Aston Martin stond bij de start iets te ver buiten de startbox en dus kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden. Alonso voerde die straf uit bij zijn eerstvolgende pitstop, maar dat gebeurde onreglementair. Vaak wordt een tijdstraf uitgevoerd tijdens een reguliere bandenwissel. De auto moet dan verplicht eerst vijf seconden stilstaan zonder dat er iets aan de auto mag worden gedaan. In het geval van Alonso ging dat mis omdat de bediener van de jack aan de achterkant van de auto zijn krik nog voor de vijf seconden voorbij waren, onder de wagen schoof en daarbij de auto aanraakte.

Tijdens de race werd dit niet opgemerkt, maar toen Alonso eenmaal op het podium stond, kwam de wedstrijdleiding met een verdict. De overtreding leverde nog eens tien seconden straf op en daardoor viel Alonso terug tot achter Russell die nu derde werd.

‘Niet aan auto gewerkt’

Teambaas Mike Krack was na afloop niet echt blij met de situatie. “Als ik het goed begrijp dan hebben we de straf niet uitgevoerd zoals dat had gemoeten, hoewel ik eigenlijk niet precies weet waarom. Het reglement zegt dat je niet mag werken aan de auto en dat hebben we niet gedaan. De auto stond zeker vijf seconden stationair voordat we er aan gingen werken en dus begrijpen we niet helemaal waar deze straf vandaan komt.”

Alonso zelf legde zich al snel bij zijn terugzetting neer. “Het was dit weekend het belangrijkste om te zien of de auto competitief was”, zei hij tegen Viaplay. “We hadden een goede start en qua tempo hadden we de controle over Mercedes en de Ferrari’s. Dat was een mooie verrassing.”