Fernando Alonso kijkt met gemengde gevoelens terug op de Grand Prix van Canada. De Aston Martin-coureur sloot de race af op de tweede plek na een spannend duel met Lewis Hamilton. Zijn Britse rivaal maakte het hem niet makkelijk, zo vertelt Alonso.

In de Grand Prix van Canada behaalde Alonso zijn zesde podium van het jaar. Toch waren de verwachtingen voorafgaand aan de race wat hoger gespannen voor het team van Aston Martin. De Britse renstal bracht namelijk een reeks upgrades mee, en tijdens de race had winnaar Max Verstappen wat moeite met temperatuur in zijn banden te krijgen. Alonso werd dus na afloop gevraagd of dit was wat hij had verwacht van de race.

“Wel een beetje”, erkent de Spanjaard. “We hoopten natuurlijk Red Bull wat meer uit te kunnen dagen. Maar we verloren bij de start al een plek aan Lewis, en daarna was het een duel met Mercedes. Lewis zette de hele race lang druk, dus ik had geen enkele ronde waarin ik kon relaxen. Ik had waarschijnlijk aan het begin wat meer snelheid, hij had richting het einde wat meer snelheid. Het was lastig, dit was een erg zware race. Alle 70 rondes gingen we op kwalificatie tempo.”

Richting het einde van de race, toen Hamilton het gat begon te dichten, vroeg Alonso of hij kon stoppen met rustig aan doen. Het team had hem die opdracht gegeven om de auto te sparen. Wat de oorzaak van die opdracht is, is voor Alonso een raadsel.

“Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ze hebben me niets verteld. Misschien deden ze dat zodat ik me geen zorgen ging maken. Naar mijn idee was de auto wel oké, maar ik volgde de instructies van het team. Hopelijk betekent dit dat we nog wat meer snelheid hebben. Bij de volgende gaan we het Max wat moeilijker maken.”