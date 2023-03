Voor het eerst sinds de Grand Prix van Qatar van 2021 is Fernando Alonso op het podium van een Formule 1-race geëindigd. De tweevoudig wereldkampioen uit Spanje werd in de openingsrace van het nieuwe seizoen derde achter Max Verstappen en Sergio Pérez.

Alonso had daar wel alle ervaring voor nodig die hij in de afgelopen 22 jaar Formule 1 heeft opgedaan. De wereldkampioen van 2005 en 2006 was de kwalificatie zaterdag ingegaan als een van de favorieten voor poleposition. Uiteindelijk moest hij echter genoegen nemen met een vijfde startplek, achter de beide Red Bulls en Ferrari’s. Bij de start van de race kwam Alonso even in het gedrang te zitten. Hij moest George Russell en Lewis Hamilton voor laten gaan. De Aston Martin-coureur – die ook nog even in contact kwam met zijn teammaat Lance Stroll – bleef niet bij de pakken neerzitten. Geholpen door een geweldige AMR23 – ‘Man, wat rijdt deze auto fijn’ – begon Alonso aan een indrukwekkende inhaalrace in die hem onder andere in direct gevecht bracht met George Russell, Lewis Hamilton en Carlos Sainz. Het uitvallen van Charles Leclerc leverde hem uiteindelijk de 99ste podiumplaats in zijn indrukwekkende Formule 1-carrière op.

Fernando Alonso in duel met Lewis Hamilton (Getty Images)

Teamspeler

“Als eerste wil ik mijn teamgenoot Lance feliciteren”, zei Alonso direct na de race tegen ceremoniemeester Nico Rosberg. De geblesseerde Stroll was als zesde geëindigd en dat had flinke indruk gemaakt op de Spanjaard. “Hij ging twaalf dagen geleden onder het mes en nu vecht hij vooraan mee. Geweldig voor het team dat we hier in de eerste race van het jaar op het podium kunnen eindigen. Wat Aston Martin in de winter heeft gedaan om de tweede auto op de grid te krijgen is onwerkelijk.”

Terugkijkend op zijn vele inhaalmanoeuvres en de kreten van blijdschap die hij daarbij slaakte, zei Alonso lachend. “Ik was natuurlijk liever bij de start bij ze weggereden, maar we hadden niet de beste start. We moesten ze dus op de baan inhalen en dat levert nu eenmaal wat meer adrenaline op.”