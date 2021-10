Fernando Alonso vreest dat de coureurs met de nieuwe bolides ‘helaas nog steeds heel weinig invloed’ zullen hebben op de prestaties. De tweevoudig wereldkampioen hoopt dat de 2022-bolide voor betere races zorgt, al zou hij ook meer onvoorspelbaarheid willen zien in de Formule 1.

“De Formule 1 zal nog steeds gedreven worden door de teams, de technologie en de verschillende benaderingen”, zegt Alonso in gesprek met The Race over de 2022-bolide. “De coureur zal helaas nog steeds heel weinig invloed hebben, maar we zullen het wel zien. Hopelijk zullen de races wat interessanter zijn dan nu.”

Dat de auto’s wat simpeler worden en de regels ook weinig ruimte laten voor creatieve ideeën van ontwerpers zou ervoor kunnen zorgen dat het meer op de IndyCar gaat lijken, waar alle teams het met hetzelfde chassis doen maar wel keuze hebben tussen motorleveranciers en het dus dichter bij elkaar ligt. Toch denkt Alonso niet dat het zover zal komen in 2022. “Het zal helaas niet zoals de IndyCar zijn”, zegt Alonso.

Lees ook: Alonso: ‘Formule 1 zal DRS altijd nodig hebben’

“De IndyCar is veel onvoorspelbaarder. Elke race kan er van alles gebeuren. Dat is het grootste ding dat we in de Formule 1 missen. Hier staat alles wel zo goed als vast voordat we naar een Grand Prix afreizen. We kunnen naar Austin of Abu Dhabi gaan en weten dan al ongeveer hoe het er allemaal voor staat. Dat is triest voor een sport. Maar dat is ook deel van het DNA van de Formule 1. De beste teams met de beste technologie produceren de snelste auto. Dat kunnen we ook niet opgeven, dus 2022 probeert een beetje een compromis te zijn tussen die twee concepten.”