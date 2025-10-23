Fernando Alonso heeft zijn visie gedeeld op de titelstrijd tussen de twee McLaren-coureurs en Max Verstappen, nu het seizoen afstevent op de ontknoping. Tijdens het raceweekend in Austin benadrukte de tweevoudig wereldkampioen dat niet alleen de coureurs, maar vooral de auto’s zullen bepalen wie er straks met de wereldtitel aan de haal gaat.

“Het verandert elke dag”, zei Alonso over de titelstrijd na afloop van het raceweekend in Texas. “Er is het gevoel dat er een kampioenschap aan de gang is, maar dat kan morgen weer helemaal anders zijn. Misschien wint Lando met dertig seconden voorsprong, staat Oscar ineens tweede en heeft Max totaal geen kans, simpelweg omdat de auto dan niet snel genoeg is.”

Alonso erkent dat Max Verstappen indrukwekkend presteert, maar benadrukt dat uiteindelijk snelheid en betrouwbaarheid van de auto de doorslag zullen geven in de laatste races richting Abu Dhabi. “Max rijdt geweldig, dat is zeker, maar uiteindelijk zal de auto van nu tot aan Abu Dhabi bepalen wie er kampioen wordt”, aldus Alonso.

Strijd tot het einde

Met nog vijf races en twee sprintraces te gaan, blijft de titelstrijd onverminderd spannend en kan de leiding in het kampioenschap snel wisselen. Max Verstappen staat op dit moment 40 punten achter WK-leider Oscar Piastri, terwijl Lando Norris slechts 14 punten achter de Australiër staat. Alonso’s woorden onderstrepen dat in de Formule 1 niets vaststaat tot de allerlaatste ronde van de laatste race van het seizoen.

