Het team van McLaren moest in Austin toezien hoe Max Verstappen er met de felbegeerde zege vandoor ging. De Red Bull-coureur was een maatje te groot voor zowel Lando Norris als Oscar Piastri, al trok eerstgenoemde wel aan het langste eind in het gevecht met Charles Leclerc om plek twee. Norris hoopt op dat momentum voort te bouwen en een nog beter resultaat te boeken in Mexico-Stad, terwijl Piastri hoopt op revanche.

Max Verstappen loopt met zijn overwinning in Austin steeds meer in op zowel kampioenschapsleider Oscar Piastri als naaste achtervolger en teamgenoot Lando Norris. Slechts veertig punten scheidt de top-drie nog, met vijf Grands Prix in het huidige seizoen te gaan. Toch kijkt Norris liever vooruit naar het Mexicaanse Grand Prix-weekend in plaats van in zijn achteruitkijkspiegels naar de opmars van Verstappen.

“Ik heb er superveel zin in om naar Mexico te gaan. Het is een plek waar ik graag kom. Het circuit is namelijk leuk om op te rijden”, steekt de Brit van wal in de McLaren-voorbeschouwing. “Mexico-Stad zit vol met fans die van de sport houden. Ik kijk ernaar uit om de energie daar te voelen.” Norris hoopt op het momentum van zijn podiumplaats in Austin voort te bouwen met een volgend goed resultaat op het Autódromo Hermanos Rodríguez. “Na mijn podiumplaats in Austin wil ik dit weekend voor meer punten vechten.”

Oscar Piastri beleefde een minder goed weekend in Austin dan zijn teamgenoot. Terwijl Norris met een tweede plaats de schade na de uitvalbeurt tijdens de sprintrace nog enigszins kon beperken, kwam de Australiër niet verder dan een vijfde finishplaats. “Het is een mooie kans om meteen weer een raceweekend in te gaan. Zo kan ik weer in de auto stappen en samen met het team kan werken aan het maximaliseren van onze prestaties”, aldus Piastri. “Ik heb er alle vertrouwen in dat het een productief weekend wordt. Ik kijk ernaar uit om het beste uit mezelf te halen in Mexico.”

Pato O’Ward

Ook teambaas Andrea Stella kijkt uit naar de race in Mexico-Stad. “Na een intens weekend tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten kijken we nu vooruit naar de tweede helft van deze drukke double-header”, vertelt de Italiaan. “Het unieke karakter van het Autódromo Hermanos Rodríguez met zijn technische en snelle secties zorgt altijd voor mooie races. Bovendien zorgt de hoge ligging van Mexico-Stad voor verschillende uitdagingen voor de teams.” Stella bevestigt ook meteen dat thuisheld Pato O’Ward, reservecoureur bij McLaren, de eerste vrije training rijdt. “Hij zal plaatsnemen achter het stuur van Lando’s MCL39 en het team ondersteunen bij de afstelling voorafgaand aan weer een competitief weekend.”

