Fernando Alonso ziet zelf ook in dat Aston Martin momenteel niet zo lekker gaat. Volgens de Spanjaard is het erg waarschijnlijk dat hij zijn vierde plek in het kampioenschap nog wel kwijt gaat raken. Tegen de verzamelde pers na de Grand Prix van Mexico stelt Alonso dat het team dit jaar eigenlijk nergens meer voor kan vechten.

Het seizoen van Aston Martin is er een van extremen geweest. Fernando Alonso stond vijf keer op het podium in de eerste zes races, maar sinds Zandvoort heeft het team in totaal maar 21 punten behaald. Waar Aston Martin ooit nog tweede stond bij de constructeurs, is het nu teruggezakt naar de vijfde plek bij de teams. Alonso zelf had aan het begin nog zicht op de tweede plaats in het kampioenschap, maar staat nu samen met Carlos Sainz op een gedeelde vierde plek. Of hij die gaat behouden is ook nog niet zeker, want Lando Norris, Charles Leclerc en George Russell zitten de tweevoudig wereldkampioen op de hielen.

“Laten we wel wezen: op dit moment vechten we nergens voor”, stelt Alonso cynisch. “In het constructeurskampioenschap zitten we vast op de plek waar we nu zitten. In het coureurskampioenschap gaan we nog wel wat plekken verliezen. Het is natuurlijk geweldig dat we voor een Ferrari zitten, of voor George, of voor Lando. Maar die plekken gaan we nog kwijtraken. Zij hebben erg snelle auto’s. Het enige dat we nu kunnen doen is leren, zelfs als we vanuit de pitlane moeten starten, en dat is veel nuttiger dan maar het hele weekend toekijken.”

De vooruitgang van de vier teams achter Red Bull dit seizoen.

De pitlane

Die verwijzing naar de pitlane is niet onlogisch. In Austin startten beide Aston Martins vanuit de pitstraat vanwege vervangen onderdelen. In Mexico was het alleen Lance Stroll, die een volledig nieuwe set-up kreeg na de kwalificatie. Dat mag niet onder Parc Fermé regels, en dus startte de Canadees naast de baan. Dat klinkt misschien als paniekvoetbal, maar volgens teambaas Mike Krack is dat niet terecht.

“We maken gefocuste, weloverwogen keuzes”, stelt hij na de race tegen de verzamelde pers. “We startten natuurlijk liever niet vanuit de pitlane, maar het is erg belangrijk dat we de informatie die we krijgen goed begrijpen. De auto’s zijn complex en we verbeteren ze constant. In Austin waren we best tevreden met hoe het ging, maar nu in Mexico zaten we niet waar we hadden gedacht te zitten en deed de auto niet wat we hadden verwacht. Dit moeten we wel echt uitzoeken, want er komen nog andere circuits met andere eigenschappen, dus het is belangrijk dat we dit goed begrijpen.”

Blik op de lange termijn

Ook tijdens de succesvolle periode vroeg in het seizoen, benadrukte Krack steeds dat het team vooral aan de lange termijn dacht. Aston Martin keek vooral naar de komende jaren, zo verzekerde de teambaas. Alonso herhaalt diezelfde gedachte nu ook. “We werken erg hard om onze situatie te verbeteren. Soms leer je meer van de tegenslagen dan van de podiums. We doen zoveel mogelijk tests en hopelijk kunnen we op een positieve noot afsluiten. We gaan nog naar drie verschillende circuits die ons allemaal kostbare data geven over de auto.”

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het magazine is ook al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!