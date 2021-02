Alonso uit ziekenhuis na ongeluk: ‘Kan voorbereiding snel weer hervatten’

Fernando Alonso heeft vandaag het ziekenhuis verlaten nadat hij donderdag gewond raakte bij een fietsongeluk. Daarbij liep de Spanjaard een gebroken kaak op waar hij zaterdag met succes aan geopereerd is. Zijn team Alpine laat vandaag weten dat hij voorlopig nog wel even rust moet houden.

Fernando Alonso was donderdag betrokken bij een verkeersongeval in Zwitserland. Tijdens een training met zijn racefiets werd de Alpine-coureur aangereden door een auto. Alpine liet vrijdagochtend al weten dat de wintertest in Bahrein niet in gevaar komt. “Bedankt voor al jullie wensen, ik ben oké en kijk er naar uit om aan het seizoen 2021 te beginnen. Let’s go!”, schreef de 39-jarige Spanjaard zelf nog op Twitter.

Vandaag mocht de tweevoudig wereldkampioen het ziekenhuis verlaten. “Alonso is de afgelopen 48 uur geobserveerd en is nu ontslagen, hij zal de revalidatie thuis voortzetten. Hij heeft nog een korte periode van volledige rust te gaan en mag daarna zijn training en de voorbereidingen op het seizoen al snel hervatten.”