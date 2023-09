Fernando Alonso gelooft niet dat het coureurs zijn die teams naar grote hoogte halen. Volgens de tweevoudig wereldkampioen komt het vooral door de auto’s, en dan specifiek door de technische reglementen. Het is een kwestie van op het juiste moment profiteren van de regels, vertelt Alonso aan The Telegraph.

De Formule 1 kent veel grootheden in haar lange geschiedenis. Namen als Ayrton Senna, Alain Prost en Michael Schumacher worden vaak geprezen omdat zij een sterk team om zich heen wisten te bouwen. Datzelfde compliment krijgen de recente kampioenen Lewis Hamilton en Max Verstappen ook vaak. Deze goede samenwerking tussen team en coureur zou de sleutel zijn voor een succesvolle periode in de Formule 1. Maar volgens Fernando Alonso is dat een mythe.

“Het is iets dat vaak gezegd wordt, dat er coureurs zijn die winnende teams bouwen. Maar toen Lewis in 2013 naar Mercedes kwam, bouwde hij niets. Hij profiteerde gewoon van een regelwijziging het jaar daarop. Alles werd met het oog daarop opgebouwd. In het geval van Max, toen hij van Toro Rosso naar Red Bull ging, won Hamilton nog steeds alles.”

“Max heeft geen winnende Red Bull gebouwd”, vervolgt de Aston Martin-coureur. “In 2021 zaten die twee erg dicht bij elkaar. Nu met de wijziging in de reglementen van vorig jaar wint Red Bull races. Dus ik weet niet wat men daarmee bedoelt. Het is een sport van technische beslissingen, reglementen of ideeën. Dat draagt meestal meer bij dan alleen de gegevens, informatie of rijstijl van een coureur. Je moet op het juiste moment op de juiste plaats zijn.”

De eerstvolgende grote regelwijziging komt in 2026, wanneer er een nieuw motorreglement in zal gaan. Aston Martin heeft daarbij een belangrijke partner aan de haak geslagen. Honda gaat na jaren samenwerken met Red Bull exclusief de motoren van Aston Martin leveren. Goede kans dus voor het team om dan van dezelfde omstandigheden te profiteren als Alonso bij Verstappen en Hamilton zag. Maar volgens de Spanjaard is dat nog niet helemaal gegarandeerd. “We hebben een paar slechte beslissingen van Red Bull nodig, zodat zij afwijken van het pad waar ze nu op zitten. Wij moeten zelf ook nog een aantal stappen vooruit zetten, maar daar gaan we deze winter mee verder. Ik heb het volste vertrouwen in dit project.”