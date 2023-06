Fernando Alonso start de Grand Prix van Canada zondagavond vanaf de derde plaats. De veteraan van Aston Martin hoefde in de kwalificatie alleen Max Verstappen (P1) en een verrassende Nico Hülkenberg (P2) voor zich te dulden.

Alonso zat er in alle vrije trainingen goed bij en ook in de kwalificatie – op een deels natte en deels droge baan – wist de 41-jarige coureur het hoofd koel te houden. Hij was er in Q3 net als Verstappen en Hülkenbergals de kippen bij om al vroeg in de sessie een tijd neer te zetten op een baan die steeds natter en dus langzamer werd. “Het waren listige omstandigheden”, zei de Spanjaard na afloop in de microfoon van F1TV. “Het was lastig om op het juiste moment de juiste band te kiezen. Uiteindelijk werd het de derde plaats en dat is prima.”

Kwalificatie GP Canada: slimme Verstappen rijdt in nat Montreal naar 25ste pole

Voorafgaand aan de Canadese Grand Prix had Alonso – wijzend naar de updates die Aston Martin de komende races brengt – al aangegeven dat hij de rest van het seizoen een podiumkandidaat zal zijn. Gevraagd of hij het Red Bull deze zondag in Montreal al lastig kan maken, zei de tweevoudig wereldkampioen. “We kunnen ze onder druk zetten. Tot dusverre hebben ze dit seizoen wel heel eenvoudig alles weten te winnen. Hopelijk moeten ze morgen wat meer hun best doen voor de overwinning.”