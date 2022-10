Alberto Ascari, Graham Hill, Jim Clark, Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen, Fernando Alonso en nu Max Verstappen: de club van tweevoudig Formule 1-kampioenen heeft er een nieuw lid bij. Alonso verwelkomt de ‘uitzonderlijke’ Verstappen maar al te graag tot deze bijzondere club.

Net als Alonso heeft Verstappen nu 32 zeges achter zijn naam staan en is hij voor de tweede keer op rij wereldkampioen geworden. De Nederlander overwon in het waterballet op Suzuka, waar hij dankzij de tijdstraf van Charles Leclerc genoeg punten voorsprong had om zich in het thuisland van Honda tot kampioen te kronen.

“Mijn felicitaties aan Max en Red Bull”, zegt Alonso na afloop van de Japanse Grand Prix. “Het is uitmuntend wat zij dit jaar geflikt hebben. Als je een kampioenschap vier races voor het einde wint, dan heb je iets uitzonderlijks gedaan”, prijst de wereldkampioen van 2005 en 2006 Verstappen.

“Welkom bij de club”, glimlacht Alonso. “Ik wens je meer geluk toe dan wat ik heb gehad”, grapt hij, doelend op het feit dat hij sinds zijn wereldtitel in 2006 geen titel meer won. Alonso hoopt wel dat Verstappen volgend jaar ‘meer competitie’ heeft, waarbij hij uiteraard hoopt dat hij een van zijn concurrenten kan zijn met de Aston Martin.