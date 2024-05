Met een tweede puntloze race op rij lijkt Fernando Alonso enigszins uit vorm. Waar hij aan het begin van het seizoen geregeld in de top tien eindigde, kon de Spanjaard in Imola en Monaco geen vuist maken tegen de concurrentie. Ondertussen kloppen Yuki Tsunoda en Visa RB op de deur. Zelf denkt hij dat het Aston Martin is dat stagneert. “Laat dit een wake-up call zijn”, waarschuwt Alonso zijn team.

Alonso kwam in Monaco als elfde over de streep – wéér geen punten voor de oud-wereldkampioen. Op Imola verging het hem niet veel beter. Daar finishte hij na een dramatische kwalificatie op de negentiende plaats. Geen beste resultaten voor Alonso, die in eerdere races al 33 WK-punten bij elkaar reed. Zelf dacht hij overigens dat hij in Monaco wel de top tien had gekraakt.

LEES OOK: Monaco werd koude kermis voor Alonso: ‘Dacht de halve race dat ik op P10 reed’

De Spanjaard waarschuwt zijn team dat het van deze races moet leren. Niet alleen met betrekking tot het huidige seizoen, maar ook voor de aankomende jaren. “Deze weekenden zijn cruciaal om erachter te komen waar onze zwakke plekken liggen”, zei Alonso tegen DAZN. “Je leert altijd meer van problemen dan van overwinningen.”

“Met oog op 2025 en 2026 moeten deze races een wake-up call zijn”, vervolgde Alonso. Aston Martin hoopt in de toekomst immers te vechten voor het wereldkampioenschap. “De auto was nu gewoon niet goed genoeg voor punten”, verzuchtte de 42-jarige coureur. Voor hem viel de rode vlag na de crash van Sergio Pérez net verkeerd. “Het wordt niks als je de hele race moet uitrijden op mediums”, concludeerde Alonso. “Dat is gelukt, maar met een veel te langzame pace.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).