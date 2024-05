Fernando Alonso kwam in Monaco bedrogen uit. De coureur startte vanaf de veertiende plaats aan ’s werelds meest prestigieuze Grand Prix, maar kwam uiteindelijk als elfde over de streep. Geen best resultaat, de Spanjaard reed weer een puntloze race in het prinsdom. Zelf had hij wél op een enkel WK-puntje gerekend – Alonso dacht ruim een halve race dat hij op P10 reed.

Alonso legde na de GP van Monaco uit dat hij van een koude kermis thuiskwam. De Aston Martin-coureur dacht immers dat hij punten had gescoord voor zijn team. “Ik was in de war”, vertelde Alonso droogjes. “Na de pitstops werd mij verteld dat we ‘P10 hadden veiliggesteld’. We waren dus echt aan het vechten voor een punt.” Wat Alonso toen niet in de gaten had, was dat Lance Stroll op dat moment op de tiende plek reed.

Stroll zou uiteindelijk een lekke band rijden en zijn race om zeep helpen. Alonso – nog steeds in de veronderstelling dat hij op P10 reed – wilde de race zo goed mogelijk uitrijden voor het team. “Ik dacht, ‘nu heb ik alle verantwoordelijkheid op mijn schouders'”, vervolgde de tweevoudig wereldkampioen. “50 rondjes lang reed ik alsof ik de tiende plek moest verdedigen. Toen kwam ik over de streep en zeiden ze dat ik op P11 was geëindigd. Dus al die stress was voor niks! Maar ach, het heeft me op de been gehouden”, doelde hij op de weinig verheffende race.

Monaco werd zo een puntloos weekend voor het team van Aston Martin en de tweede puntloze race voor Fernando Alonso. De Britse renstal begint zodoende achterop te raken in het kampioenschap. Terwijl de topteams in de verte verdwijnen, staat het team hopeloos vijfde in het klassement.

Fernando Alonso komt als elfde over de streep in het prinsdom (Motorsport Images)

