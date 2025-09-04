Fernando Alonso reageert op het voorstel van Formule 1-CEO Stefano Domenicali om de Formule 1-races in te korten. Volgens de Italiaan zijn de huidige Grands Prix ‘een beetje te lang’ voor de jongere kijkers. Alonso vindt het echter geen goed idee van Domenicali om de huidige lengte van Grands Prix aan te passen: ‘We verkorten voetbalwedstrijden toch ook niet?’

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft grootse plannen om de Formule 1 nog meer te veranderen. De Italiaan was er 2021 al bij toen de eerste sprintraces werden verreden, en wil nu de volgende stap zetten voor het sprintformat. Zo stelt Domenicali niet alleen voor om meer sprintraces te organiseren tijdens een seizoen, maar ook om de verkorte sessies spannender te maken door middel van eventuele omgekeerde startopstellingen.

Daarnaast wil de Italiaan de Grands Prix verkorten. Fans van de koningsklasse worden namelijk steeds jonger. Volgens de CEO hebben deze nieuwe kijkers alleen interesse in de hoogtepunten, zo vertelt hij in Monza. Hoewel Andrea Kimi Antonelli voorstander is van meer sprintweekenden, ‘deze zijn erg leuk’, denkt de Italiaan dat een verkorte race juiste averechts zou werken voor de spanning. “Ik denk niet dat korte races zouden werken”, vertelt de rookie in Monza. “Nu hebben we tijdens sommige races al dat de teams niet meer dan één pitstop maken. We moeten bij verkorte races dan enorm veel nieuwe regels invoeren om alleen maar eenstoppers te voorkomen.”

‘Mis met de maatschappij’

Fernando Alonso is het met zijn jonge collega eens dat verkorte races geen goed idee zijn. “Al zit ik tegen de tijd dat de veranderingen zijn doorgevoerd waarschijnlijk zelf voor de tv”, grapt de 44-jarige Spanjaard. “Zelf denk ik niet dat er problemen zijn met de sport, maar Stefano weet dat natuurlijk beter.” Ondanks dat Alonso de Italiaanse CEO helemaal vertrouwt, plaatst de Spanjaard een kanttekening bij het voorstel voor de kortere races. “Als ik een voetbalwedstrijd kijk, concentreer ik me ook niet negentig minuten lang. Maar die wedstrijden verkorten we ook niet. Ik denk dat het (gebrek aan concentratie, red.) eerder iets is dat mis is met onze maatschappij in het algemeen.”

