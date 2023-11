Fernando Alonso kan opgelucht ademhalen. In de Grand Prix van Brazilië kon hij Sergio Pérez lange tijd achter zich houden om uiteindelijk op meesterlijke wijze de derde plek te veroveren. Na een paar moeizame races is de Spanjaard erg blij met dit resultaat.

Het ging misschien om de derde plek, maar het voelde als een strijd om de winst. Fernando Alonso en Sergio Pérez gingen rondes lang nek aan nek in een poging die laatste podiumplek veilig te stellen. In de een na laatste ronde leek Pérez eindelijk de bovenhand te krijgen toen hij Alonso inhaalde. Maar Alonso gaf zich niet gewonnen en passeerde zijn rivaal toch nog vlak voor het einde.

“Het waren bijzondere laatste rondes”, verzucht Alonso na afloop. “Het voelde alsof ik dertig ronden lang onder druk stond van Checo. Toen hij me voorbij was dacht ik: het is afgelopen. Maar ik wilde er toch voor gaan en dat lukte uiteindelijk! Het is een fenomenaal resultaat voor het team. We hebben het een paar maanden lang lastig gehad, maar deze podiumplek is voor hen. We blijven ervoor gaan en dat is erg mooi om te zien.”

Het zijn inderdaad een lastige paar maanden geweest voor Aston Martin. Het team begon ijzersterk aan het seizoen, maar met elke race kroop de concurrentie dichterbij. Inmiddels is het team teruggezakt van de tweede naar de vijfde plek bij de constructeurs. Toch wil Alonso nog absoluut niet opgeven, zeker met de focus op volgend jaar.

“We leren nog steeds veel over de auto. Het blijft natuurlijk een complexe auto qua aerodynamica. Daarom waren we ook al aan het experimenteren voor komend jaar. Maar we mogen niet vergeten dat we ook dit jaar nog wat hebben om voor te strijden. En dat blijkt maar weer. Dus met dit resultaat kunnen we alleen maar heel erg blij zijn.”

