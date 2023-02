AlphaTauri presenteert zaterdagavond om half twaalf de AT04, de nieuwe auto waarmee het komend seizoen – na de negende stek in 2022 – een gooi wil doen naar een hogere positie op de ranglijst.

Alle (Nederlandse) ogen zijn tijdens die presentatie gericht op Nyck de Vries die in New York dan als AlphaTauri-coureur de doek van de AT04 zal trekken. De Vries debuteerde vorig jaar op Monza in de Formule 1, als invaller bij Williams. Hij eindigde die race op een keurige negende plaats en dat leverde hem een permanent zitje bij AlphaTauri op. Onze columnisten Jeroen Bleekemolen en Renger van der Zande hebben hoge verwachtingen van De Vries.

Jeroen Bleekemolen: “Nyck is er als coureur wel echt klaar voor. De druk staat er nu wel op, hij weet ook dat hij als niet presteert, hij er zo uit ligt. Dit is zijn enige kans. Hij heeft natuurlijk nog maar één race gereden in de Formule 1, maar is verder wel heel compleet. Hij heeft al zo vaak laten zien dat hij snel is, ik denk dat hij de laatste jaren van een goede coureur naar een héle goede coureur is gegaan. Een aantal jaren geleden kwam hij misschien nog iets tekort, hij zat toen in een dalletje en had even helemaal niets. Lastig te zeggen of dat iets mentaals was. Maar daar is hij toen zó ontzettend sterk uitgekomen. Nyck is altijd heel serieus met alles bezig, is misschien wel de coureur met de meeste uren in de sportschool.”

Renger van den Zande: “Hij heeft dat ook wel nodig, denk ik. Het is een klein mannetje, is misschien wat minder sterk. Ik weet nog goed dat hij meereed in Sebring, Jeroen en ik doen dat meerdere keren per jaar. Het is daar heel vochtig en toen postte hij een filmpje van zichzelf waarin het leek alsof hij doodging. Toen dacht ik: ‘Gozer, waarom laat je dat zien? Zo laat je zien dat je niet fit bent’. Dat zag je ook in Monza toen hij niet uit de auto kon komen. Hij moet hard trainen om klaar te zijn voor de Formule 1.”

JB: “Ik vind het Formule 1-zitje echt wel dik verdiend voor Nyck. Als je hem de afgelopen twee jaar zag op Le Mans en toen hij bij Jumbo instapte, dat was niet normaal. Er was een race op Fuji waar hij een halve seconde sneller was dan de rest van het LMP2-veld en daar rijden echt hele goede jongens mee. Nu heeft hij zijn gewicht wel mee, dat voordeel heb je in de F1 niet. Hij en zijn vader hebben een pad bewandeld, dat is uitzonderlijk. Ik zie hem nog als vijfjarig jochie aankomen bij de buitenbaan in Amsterdam, kartjes achter in de bus. De reis is nu voltooid. Het is nu echt een hele slimme jongen. Als hij het meteen goed doet, kan hij ook zomaar tien jaar in de F1 blijven.”

RvdZ: “Zijn gewicht was in het WEC een groot voordeel, tien kilo scheelt al een paar tienden laat staan twintig. Zie dat maar eens uit de auto te halen. Maar natuurlijk, Nyck is héél, héél snel. Ik vroeg zijn vader Hendrik Jan vorig jaar nog om advies, ik heb namelijk een vierjarig zoontje. Hoe moet ik het doen? Hij zei: ‘Begin er niet aan, het is een lijdensweg’. Je legt aan alle kanten toe, ook op je gezinsleven. Dat is niet niks.”

JB: “Ik vind teamgenoot Yuki Tsunoda te paniekerig. Als je soms de reacties op de radio hoort, dat klinkt niet als de intelligentie en het overzicht dat Max Verstappen wél heeft in de auto. Maar je hebt dit soort karakters wel nodig in de Formule 1, ik vind het eerlijk gezegd ook wel weer mooi. Die toewijding en dan de radio openzetten. Nyck is wat rustiger.”

RvdZ: “Ik denk dat Nyck wel gaat laten zien hoe het moet. Hij wordt steeds ietsje beter, het is geen hoogvlieger voor één dag. Hij bouwt, dat is zijn karakter. Hij gaat niet voor die laatste meter om later te remmen en drie mensen voorbij te gaan. Gedurende het seizoen zal hij groeien, ik denk dat hij Tsunoda voorbij zal streven. Ik vind die Japanse stijl wel intrigerend, Takuma Sato heeft dat ook. Maar het is misschien wel net die grilligheid waardoor je nooit die absolute top haalt. Maar het kan wel voor een mooie zondag zorgen.”

