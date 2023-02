Nyck de Vries en Yuki Tsunoda hebben in New York het doek getrokken van de AlphaTauri AT04, de auto waarmee het kleine Italiaanse team dit seizoen successen hoopt te boeken.

AlphaTauri koos net als Red Bull Racing voor New York als locatie om de auto voor te stellen. De grote broer deed dat vorige week vooral om de samenwerking met het Amerikaanse Ford bekend te maken, maar AlphaTauri is om heel andere redenen in de Verenigde Staten. In The Big Apple vindt deze week de New York Fashion Week plaats en het kledingmerk AlphaTauri combineerde de onthulling van de AT04 met het tonen van de nieuwe kledingcollectie.

Die auto heeft in hoofdlijnen dezelfde kleurstelling als in voorgaande seizoenen, maar het donkerblauw en wit is voor komend jaar aangevuld met het rood van de nieuwe titelsponsor Orlen.

Echte AT04 pas volgende week te zien

AlphaTauri toonde net als Red Bull Racing in New York nog geen echte nieuwe auto, maar slechts een model van vorig jaar gehuld in de nieuwe livery. Ook is studiobeeld in de nieuwe kleurstelling vrijgegeven. Om logistieke redenen is de echte AT04 gewoon nog in Europa. Volgende week dinsdag wordt de nieuwe bolide voor het eerst door De Vries en Tsunoda aan de tand gevoeld als AlphaTauri op Misano een filmdag heeft gepland.

