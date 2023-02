AlphaTauri stelt Nyck de Vries vandaag bij de teampresentatie in New York voor als de opvolger van Pierre Gasly. Een veelgeprezen invalbeurt op Monza en aanbeveling van Max Verstappen hebben de weg naar de gedroomde eindbestemming voor hem alsnog geopend. “Mijn vader zei: ‘Je kan maar één ding goed doen en jij moet dit (racen) gewoon gaan doen’.”

In het nieuwste nummer van FORMULE 1 Magazine praat Nyck de Vries tijdens een trainingsstage in Dubai uitgebreid over de harde en lange weg die hij heeft moeten afleggen om een stoeltje in de koningsklasse te verdienen. Zoals in zijn jonge jaren, toen hij veel in Italië vertoefde om te karten. “We waren altijd met zijn vieren: mijn vader, zusje, monteur en ik. We reisden rond in een camper – een Hymer – en een Mercedes Sprinter. Heel basic. Net als het appartement dat we huurden: er was één slaapkamer. Het bed van mijn monteur en mij stond in de woonkamer, we hadden geen vaatwasmachine en één badkamer, die we met zijn allen deelden. Meer niet.”

De Vries probeerde in zijn jonge jaren diverse andere sporten uit. Volleybal, tennis en hockey hadden zijn aandacht. “Maar toen puntje bij paaltje kwam, mocht ik eigenlijk niks anders doen dan karten. Mijn vader zei: ‘Je kan maar één ding goed doen en jij moet dit gewoon gaan doen. Al het andere is gewoon leuk, maar we gaan één ding goed doen’.”

De coureur uit Uitwellingerga hield de afgelopen jaren volgens eigen zeggen ‘veel ballen in de lucht’ om zijn jongensdroom te kunnen verwezenlijken. Na het debuut vorig jaar in Monza als invaller van Alex Albon (Williams) begint in New York met AlphaTauri’s teampresentatie het echte, grote avontuur. Prachtig natuurlijk, vindt De Vries. Maar het draait volgens hem toch om slechts één ding. “Je moet uiteindelijk gewoon presteren. Dat is het enige dat telt.”

Het grote en openhartige interview met Nyck de Vries over zijn jonge jaren in Italië, zijn liefde voor de piano, een klein minderwaardigheidscomplex en andere thema’s kun je nu lezen in de seizoengids 2023, de nieuwste uitgave van FORMULE 1 Magazine met daarin ook alles over teams, coureurs, circuits en de uitzendtijden van de Grands Prix. De FORMULE1 Preview Special is hier te bestellen met gratis verzending!