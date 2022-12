AlphaTauri-teambaas Franz Tost verwacht volgend jaar een driestrijd om de wereldtitel. Dat gaat dan volgens hem tussen Max Verstappen, Charles Leclerc en George Russell. Hij rekent Lewis Hamilton daar niet bij omdat ‘Russell nu al sterker is dan Hamilton’.

Na het onvergetelijke seizoen 2021 leken alle ingrediënten aanwezig voor een net zo mooie strijd in 2022, maar daar kwam het niet van. Max Verstappen en Red Bull domineerden het seizoen terwijl Mercedes worstelde om op snelheid te komen met de geplaagde W13.

AlphaTauri-teambaas Franz Tost verwacht echter dat het in 2023 weer wat spannender zal worden en verwacht een driestrijd tussen Ferrari, Mercedes en Red Bull. “Een dominantie zoals Max Verstappen en Red Bull dit jaar hebben laten zien, is vrij zeldzaam”, zegt Tost tegen Speedweek.com. “Ik verwacht een driestrijd tussen Max, Charles Leclerc en George Russell, die nu al sterker is dan Lewis Hamilton”, oordeelt de Oostenrijker.

Wat Red Bull wel nog pijn kan doen in die strijd, is het feit dat zij minder windtunneltijd hebben dan Ferrari en Mercedes. Niet alleen omdat zij constructeurskampioen zijn geworden, ook vanwege de straf die het team kreeg voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021. Dat leverde Red Bull een mindering van 10 procent aan aerotests op, evenals een boete van zeven miljoen dollar.

Die boete viel buiten het budgetplafond en heeft dus weinig invloed op de ontwikkeling, maar de mindering in testtijd noemde teambaas Christian Horner ‘draconisch’. Tost verwacht dat die straf ‘zonder twijfel een negatieve invloed’ zal hebben op Red Bull. “Ook al heeft het team enkele van de beste technici”, bekijkt hij het van de positieve kant. “Ik vertrouw erop dat Red Bull weer voor de wereldtitel kan vechten.”