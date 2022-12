Nico Rosberg, de wereldkampioen van 2016, voorspelt dat Mercedes ook in 2023 met een achterstand aan het Formule 1-seizoen begint. De Duitser heeft er echter ook alle vertrouwen in dat zij de top kunnen inhalen en weer voor de titels kunnen gaan.

Mercedes hoopte na acht seizoenen als constructeurskampioen dit jaar voor de negende titel op rij te gaan, maar al gauw werd duidelijk dat dat met de W13 niet zou gebeuren. De Mercedes was niet competitief genoeg en kende de nodige problemen die pas richting het einde van het seizoen opgelost waren.

Nico Rosberg, die van 2010 tot en met 2016 voor Mercedes reed, weet wat Mercedes voor 2023 moet oplossen. “De auto heeft in principe meer luchtweerstand opgebouwd dan de auto’s van Red Bull en Ferrari”, zegt Rosberg in Any Driven Monday van Sky Sports. “Daardoor schiet de auto minder goed door op de rechte stukken, daar zitten ze het hele jaar al mee.”

Rosberg verwacht dat die luchtweerstand ‘het laatste puzzelstukje’ is dat Mercedes nog moet leggen om ‘meer kans te maken op overwinningen en dus de titel in 2023’. “De grote vraag is nu: kan dit in de paar maanden tot volgend seizoen?”

“Ik wed liever dat Mercedes achterblijft, tenminste in het eerste deel van het seizoen”, voorspelt Rosberg. “Zij verloren veel tijd met het zoeken naar oplossingen terwijl de andere teams de kans kregen om de auto’s te ontwikkelen.”

Toch heeft Rosberg er alle vertrouwen in dat Mercedes erin zal slagen om de nodige stappen vooruit te zetten. Hij verwacht dat het team ‘intensief blijft werken’ en daardoor ‘de top zal inhalen en voor de titel kan gaan’. De wereldkampioen van 2016 stelt bovendien dat het tegenvallende seizoen voor minder druk heeft gezorgd bij Mercedes, wat gunstig is voor 2023.

“Ze hebben geaccepteerd dat ze niet langer de snelste en de beste zijn”, meent Rosberg. “Zij worden niet langer meer opgejaagd, zij zijn nu de jagers. Ik voel dat ze ongelooflijk gemotiveerd zijn om volgend seizoen terug te slaan. Mentaal is dit team enorm sterk”, besluit de oud-Mercedes-coureur.