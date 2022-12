Extreme E-teameigenaar Nico Rosberg sluit een rol als teambaas in de Formule 1 uit. De Formule 1-kampioen van 2016 ziet de Formule 1 met de kalender van 24 races als een fulltime job en geniet nu als teambaas van zijn eigen Extreme E-team juist van de vrijheid die hij heeft.

Rosberg kondigde vlak na het behalen van zijn wereldtitel in de Formule 1 in 2016 aan dat hij met pensioen ging. De Duitser wilde meer tijd voor zijn gezin en zag met de titel op zak de kans schoon om op zijn hoogtepunt te stoppen.

Sindsdien heeft hij zijn eigen team in de Extreme E, een elektrische raceklasse voor off-road SUV’s, opgericht en neemt hij daar de rol van teambaas op zich. De 37-jarige Rosberg zag vorige week toe hoe de titel in een dramatische slotfase niet naar zijn team ging, maar naar het team van zijn grootste Formule 1-concurrent Lewis Hamilton.

Dat hij nu bezig is als teambaas doet de vraag rijzen of hij ooit zo’n rol in de Formule 1 zou overwegen. “Veel mensen hebben me gevraagd of ik, nu Extreme E zo ongelooflijk goed gaat, ooit teambaas wil worden bij een Formule 1-team”, zegt Rosberg tegen het Spaanse AS. “Het fijne van de Extreme E is dat er niet te veel races zijn.”

Waar de Formule 1 volgend jaar officieel 24 races telt, kent de Extreme E een kalender van slechts vijf races. “De Formule 1 is dus een fulltime-taak”, weet Rosberg. “Er is heel weinig ruimte in dat kampioenschap om tijd door te brengen met familie en vrienden… Dat is wat ik nu heb gedaan.”

Voor Rosberg zit een rol in de Formule 1 er daarom niet in. “De coureur die ik was en mijn huidige ik willen dat nooit meer doen. Die intensiteit, toewijding en gebrek aan flexibiliteit… Ik hou nu van mijn leven en dat betekent dat ik nooit een fulltime baan in de Formule 1 zou kunnen hebben”, besluit de wereldkampioen van 2016.