Oud-Formule 1-coureur Nico Rosberg heeft Max Verstappen aangewezen als de beste coureur van het seizoen 2022. De wereldkampioen van 2016 prijst de ‘snelle, constante’ Verstappen en is ervan overtuigd dat de Nederlander in de top-vijf van de beste Formule 1-coureurs aller tijden zal komen.

“Hij rijdt op een ongelofelijk niveau”, prijst Rosberg Verstappen in een video, waarin hij zijn top-vijf van 2022 samenstelt. “Hij is zo snel, zo constant en maakt nooit fouten en straalt veel zelfvertrouwen uit, dat terwijl hij het grootste deel van het seizoen niet de snelste auto in de kwalificatie had. Toch sloeg Verstappen altijd terug, crashte nooit en won vijftien van de 22 races”, vat Rosberg het seizoen van Verstappen samen.

Het staat voor Rosberg vast dat Verstappen ‘vrijwel zeker’ in de top-vijf beste Formule 1-coureurs aller tijden zal eindigen. “Naast coureurs als Senna, Hamilton, Schumacher en Fangio”, aldus Rosberg, die Verstappen voor nu nog niet in die top-vijf durft te zetten omdat hij net pas zijn tweede titel heeft veroverd. “Maar hij zal er vrij snel bij staan”, benadrukt de Duitser.

Verstappen was voor Rosberg de duidelijke nummer één van 2022, gevolgd door George Russell, die volgens hem ‘ongelofelijk constant’ presteerde in zijn eerste jaar bij Mercedes. Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Lando Norris completeren samen de top-vijf van Rosberg.

Rosberg heeft in ieder geval genoten van het seizoen 2022. “Het was een geweldig seizoen”, zegt Rosberg. “Ook al domineerde één coureur het seizoen, het was niet saai. Het was de hele tijd interessant en spannend, er vonden veel veranderingen plaats.”

Rosberg stelt bovendien dat de nieuwe regels, die het voor de coureurs makkelijker moest maken om elkaar te volgen en op die manier inhaalmogelijkheden te bevorderen, ‘zeer goed’ werken. “Dit jaar waren er veel meer inhaalacties dan in 2020”, haalt de wereldkampioen van 2016 aan. Waar in 2021 599 inhaalacties plaatsvonden, waren dat er in 2022 maar liefst 785.