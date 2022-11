Nico Rosberg, de wereldkampioen van 2016, stelt dat Max Verstappen na zijn dominante seizoen ‘nu al een van de beste coureurs ooit’ is. De Nederlandse tweevoudig wereldkampioen rijdt volgens Rosberg op een ‘fenomenaal niveau’: “Dat is geweldig om te aanschouwen.”

Verstappen was ‘slechts’ zeven keer de snelste op de zaterdag, maar won dit seizoen uiteindelijk vijftien van de 22 races. Hij schreef daarmee meerdere records uit de boeken, waaronder het record van aantal zeges in één seizoen en het meeste aantal punten in één seizoen met 454 als eindstand. Het indrukwekkende seizoen levert Verstappen veel lof op van Nico Rosberg.

“Hij is een fantastische coureur”, zegt Rosberg in Any Driven Monday van Sky Sports. “Je kan nu makkelijk zeggen dat hij een van de beste coureurs ooit zal worden, als je naar de statistieken kijkt is hij dat nu zelfs al”, stelt de wereldkampioen van 2016.

“Hij is nu tweevoudig wereldkampioen en heeft meer zeges dan Fernando Alonso”, vervolgt Rosberg. “Hij is nu al een van de beste coureurs ooit en hij is net pas begonnen.” De Duitser verwacht dat Verstappen de status van een van de beste coureurs ooit in ‘het komende decennium’ zal bevestigen. “Hij rijdt op een fenomenaal niveau en het is geweldig om dat te aanschouwen.”

Rosberg haalt bovendien aan dat de RB18 aan het begin van het seizoen niet de beste auto was, wat de vijftien zeges uit 22 races volgens hem nog indrukwekkender maakt. “Ferrari had aan het begin de snelste auto en alsnog pakte hij vijftien ongelofelijke zeges en maakte de concurrentie kapot. Hij heeft 146 punten meer gescoord dan wie dan ook, het is onwerkelijk. Dit was een van de beste seizoenen die we ooit hebben gezien”, besluit de oud-Mercedes-coureur.

