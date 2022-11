Het seizoen zit er op en in Paddockpraat, de podcast van FORMULE 1 Magazine, buigen we ons over de vraag waarom Sergio Pérez er niet in geslaagd is die felbegeerde tweede plaats te pakken. Jeroen Bleekemolen, Mike Mulder en Sjaak Willems praten na over laatste raceweekend van 2022 in Abu Dhabi.

