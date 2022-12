Red Bulls topontwerper Adrian Newey was dit seizoen het meest verrast door de Mercedes W13. Het concept van de ‘sidepodloze’ auto was een ‘maas in de wet die we over het hoofd hebben gezien’, geeft Newey toe.

De nieuwe technische regels zorgden begin dit seizoen voor een verrassende verscheidenheid aan concepten, waarbij met name de verschillende sidepods opvielen. Die van Mercedes vielen bij de shakedown in Barcelona amper op, maar bij de testdagen in Bahrein waren alle ogen gericht op de nieuwe versie van de W13.

Deze had een zeer smalle luchtinlaat en werd al snel de ‘sidepodloze’ auto genoemd. Teams vreesden dat Mercedes hiermee een gouden ticket had gevonden, maar dat viel tegen. Het team worstelde lang met porpoising en kwam veel tijd tekort op Red Bull en Ferrari.

Bij Red Bull zorgde het unieke concept van Mercedes voor verbazing. “De Mercedes was een echte verrassing”, geeft topontwerper Adrian Newey toe in gesprek met Auto, Motor und Sport. “We hadden die maas in de wet over het hoofd gezien.”

Newey verwacht echter niet dat de concurrentie voor 2023 massaal aan het kopiëren slaat met de W13 als voorbeeld. Dat betekent niet, benadrukt Newey, dat Mercedes het bij het verkeerde eind heeft. “Het is moeilijk om van buitenaf te beoordelen. De Mercedes werd beter en beter naarmate het jaar vorderde”, haalt de Brit aan.

“Eerlijk gezegd hebben we geen tijd om het concept in detail te bekijken. Met een budgetplafond kun je je die luxe niet meer veroorloven. Daarom bewandel je eerst de paden waarvan je denkt dat ze het meeste rendement opleveren. Bij de Mercedes zal het zo zijn dat iedereen het kopieerpotlood pas oppakt als het concept ineens langdurig succes heeft”, aldus Newey.