Alpine heeft definitief afscheid genomen van Jack Doohan. Acht maanden nadat hij zijn stoeltje verloor, maakte de Franse renstal bekend dat beide partijen uit elkaar gaan. Het team liet dinsdag weten dat er een ‘wederzijds akkoord’ is bereikt, waarbij Doohan, die de afgelopen tijd actief was als test- en reservecoureur, zijn diensten niet langer voortzet. Dit biedt de Australiër de kans om ‘andere carrièremogelijkheden na te streven’.

Jack Doohan kende een moeizame start van zijn Formule 1-carrière. Na zijn debuut in de seizoensfinale van 2024 in Abu Dhabi kreeg hij in 2025 zes races de kans om zich te bewijzen. Daarbij voelde hij al de hete adem van Franco Colapinto in zijn nek; de Argentijn werd door Williams uitgeleend aan Alpine. Uiteindelijk scoorde Doohan nul WK-punten en werd hij na Imola vervangen. De 22-jarige Australiër liet bij vlagen zien dat hij over veel snelheid beschikte, maar zorgde ook meerdere keren voor kostbare crashes.

Super Formula lonkt

Na zijn laatste raceweekend in Miami kreeg Doohan – het eerste lid van de Alpine-academie dat doorstroomde naar de Formule 1 – een rol als reservecoureur. Hij was af en toe nog aanwezig bij races als back-up voor Pierre Gasly en Colapinto, maar een echte toekomst bij Alpine leek er niet meer in te zitten. Dinsdag werd de breuk definitief. “Het team wil Jack bedanken voor zijn toewijding en professionaliteit gedurende de afgelopen vier jaar, zowel op als naast de baan, en wenst hem het allerbeste voor de toekomst”, schreef Alpine op sociale media.

LEES OOK: Jack Doohan blundert tijdens Super Formula-test, crasht drie keer in drie dagen

Voor Doohan lonkt nu een nieuw hoofdstuk. Naar verwachting zal hij uitkomen in het Japanse Super Formula-kampioenschap, mogelijk in combinatie met een test- en reserverol in de Formule 1. Dat sluit aan bij de gesprekken die hij en zijn vertegenwoordigers eind 2025 al voerden met meerdere teams. Een stoeltje bij het Kondo-team, waarmee hij eind vorig jaar deelnam aan de Super Formula-rookietest in Suzuka, lijkt het meest waarschijnlijk, al verliep die eerste kennismaking niet vlekkeloos. Doohan baarde toen opzien met een reeks crashes in dezelfde Degner-bochtcombinatie.

BWT Alpine Formula One Team confirms it has reached a mutual agreement with Jack Doohan to not continue his driving services with the team for the 2026 FIA Formula One World Championship season and allow him to pursue other career opportunities.



Jack became the first member of… pic.twitter.com/w4VJLjyQyt — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 13, 2026

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)