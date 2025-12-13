Voormalig Formule 1-coureur Jack Doohan heeft weinig indruk gemaakt tijdens zijn deelname aan een Super Formula-test op Suzuka. De Australiër, die dit jaar na zes Grands Prix zijn congé kreeg bij Alpine, werd op het laatste moment toegevoegd aan het testprogramma. Doohan kwam uit voor Kondo Racing, maar speelde zichzelf om de verkeerde redenen in de kijker; in drie dagen tijd crashte hij driemaal in dezelfde bocht.

Drie keer vloog Jack Doohan van de baan bij de Degner Curve. De 22-jarige coureur werd last-minute toegevoegd aan de testopstelling van Kondo Racing. Naar verwachting maakt hij in 2026 zijn debuut in de Japanse raceklasse. Tijdens de derde en laatste testdag eindigde de voormalig Alpine-coureur als zesentwintigste van de vierendertig deelnemers; binnen het rookieveld werd hij negende van de veertien. Voormalig McLaren-junior Ugo Ugochukwu klokte de snelste tijd op Suzuka.

LEES OOK: Lando Norris ontvangt felicitaties van afwezige Max Verstappen tijdens FIA-gala

Jack Doohan, zoon van de legendarische MotoGP-coureur Mick Doohan, probeert zijn carrière nieuw leven in te blazen nadat hij eerder dit jaar zijn Alpine-stoeltje verloor aan Franco Colapinto. Ook in zijn kortstondige Formule 1-carrière worstelde hij op het Japanse asfalt. In de tweede vrije training voorafgaand aan de GP van Japan maakte hij een keiharde klapper. Na afloop onthulde Alpine dat Doohan bij het ingaan van de eerste bocht zijn DRS-flap niet had gesloten. Met een snelheid van ruim 250 km/u schoot hij rechtdoor.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)