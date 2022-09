Alpine heeft lange tijd gedacht met Esteban Ocon, Fernando Alonso en Oscar Piastri een drietal goede rijders onder contract te hebben staan. Echter gaven Alonso en Piastri aan hun contract niet te willen verlengen en zit Alpine dus met een probleem. CEO Laurent Rossi vertelt in gesprek met AMuS zijn kant van het verhaal over de ‘Piastri-saga’ en het vertrek van Fernando Alonso.

Het verlies van Fernando Alonso komt bij Rossi aan als een teleurstelling, maar hij snapt de gedachtegang van de Spanjaard wel: “Alonso is 41, over twee jaar wordt hij 43 en een inzinking kan van het ene op het andere jaar komen met een oudere coureur. We konden ons een langdurig contract daarom niet veroorloven”, stelt de CEO van Alpine. Alonso kreeg een goede aanbieding van Aston Martin, met meer zekerheid, en besloot daarvoor te gaan. “We zijn er verdrietig over, maar niet boos. Het is zijn goedrecht om een andere keuze te maken. We gaan op goede voet uit elkaar”, voegt Rossi toe.

Foto: Motorsport Images

De Piastri-situatie ligt een stukje ingewikkelder dan die van Alonso. Laurent Rossi heeft geen spijt van de manier waarop zijn team gehandeld heeft en stelt dat ze van Oscar Piastri de best mogelijk voorbereide Formule 1-coureur hebben gemaakt. “Vanaf de Grand Prix van Miami lag er een tweejarig contract bij Williams voor hem klaar. Op die manier konden we Alonso nog enkele jaren houden en kon Oscar (Piastri) klaargestoomd worden voor zijn Alpine-debuut.”, gaat Rossi verder.

De Alpine-CEO trekt de vergelijking met George Russell, die na een driejarig verblijf bij Williams direct op het niveau van Mercedes zit: “Russell reed daar drie jaar en nooit heeft hij daarover geklaagd. Russell rijdt nu direct op gelijke voet met Hamilton, een zevenvoudig wereldkampioen.” Vanuit het oogpunt van Alpine is het de bedoeling geweest om van Piastri de best voorbereide coureur ooit te maken en tot die tijd het maximale uit Fernando Alonso te halen. “Een junior heeft per jaar 5.000 testkilometers die verreden mogen worden. In augustus had Piastri er al 3.700 op zitten. Hij was overal bij en werd goed voorbereid op een tweejarige uitstap naar Williams”, stelt Rossi.

Terugkijkend op de hele saga zou Rossi een aantal dingen anders hebben aangepakt: “Het juridische deel was niet waterdicht. We zullen leren van deze fouten, maar we slapen er niet slechter door want we hebben niets verkeerd gedaan”, sluit Rossi af.